Луценко підтверджує, що до вбивства полковника Єрохіна причетний депутат ВР

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО підтверджує, що до вбивства полковника УБОЗу УМВС Романа Єрохіна причетний один з народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції у Тернополі.

Зокрема, міністр повідомив, що після проведених перевірок виявлено нові моменти, зокрема, щодо причетності до вбивства впливових політиків, пов’язаних з крупним бізнесом. Один з цих політиків, сказав Ю.ЛУЦЕНКО, є народним депутатом. Водночас його імені міністр не назвав.

При цьому глава МВС наголосив, що розкрити вбивство Р.Єрохіна є справою честі для міліції.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня Ю.ЛУЦЕНКО заявив про викрадення Р.Єрохіна і висловив думку, що в цій справі замішані представники Верховної Ради. За словами міністра, Р.Єрохін працював в УБОЗі Донецької області і займався виявленням центрів конвертацій.

Р.Єрохін був переведений до Києва в лютому 2006 року після того, як над ним нависла загроза у зв`язку з розслідуванням ряду справ про великі центри конвертації.

20 серпня в одному з районів Київської області було знайдено тіло Р.Єрохіна.

Через кілька днів міліція затримала ключового фігуранта у справі про вбивство полковника Р.Єрохіна - колишнього працівника УБОЗу Вадима КЛІКОВСЬКОГО, який переховувався на території Тернопільської області.

Крім того, 12 жовтня МВС України оголосило у міждержавний розшук колишнього співробітника Державної податкової адміністрації м. Києва Сергія БІДУ, обвинуваченого у скоєнні вбивства Р.Єрохіна.