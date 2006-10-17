Луценко підтверджує, що до вбивства полковника Єрохіна причетний депутат ВР
Міністр послався на нові подробиці
Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО підтверджує, що до вбивства полковника УБОЗу УМВС Романа Єрохіна причетний один з народних депутатів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції у Тернополі.
Зокрема, міністр повідомив, що після проведених перевірок виявлено нові моменти, зокрема, щодо причетності до вбивства впливових політиків, пов’язаних з крупним бізнесом. Один з цих політиків, сказав Ю.ЛУЦЕНКО, є народним депутатом. Водночас його імені міністр не назвав.
При цьому глава МВС наголосив, що розкрити вбивство Р.Єрохіна є справою честі для міліції.
Як повідомляв УНІАН, 11 серпня Ю.ЛУЦЕНКО заявив про викрадення Р.Єрохіна і висловив думку, що в цій справі замішані представники Верховної Ради. За словами міністра, Р.Єрохін працював в УБОЗі Донецької області і займався виявленням центрів конвертацій.
Р.Єрохін був переведений до Києва в лютому 2006 року після того, як над ним нависла загроза у зв`язку з розслідуванням ряду справ про великі центри конвертації.
20 серпня в одному з районів Київської області було знайдено тіло Р.Єрохіна.
Через кілька днів міліція затримала ключового фігуранта у справі про вбивство полковника Р.Єрохіна - колишнього працівника УБОЗу Вадима КЛІКОВСЬКОГО, який переховувався на території Тернопільської області.
Крім того, 12 жовтня МВС України оголосило у міждержавний розшук колишнього співробітника Державної податкової адміністрації м. Києва Сергія БІДУ, обвинуваченого у скоєнні вбивства Р.Єрохіна.