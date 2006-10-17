Катерина Ющенко і Віталій Кличко презентують добродійний проект у Донецьку

Захід відбудеться в дитячій лікарні

Донецьк 20 жовтня з робочим візитом відвідають голова Наглядової ради Міжнародного добродійного фонду "Україна 3000" Катерина ЮЩЕНКО і член Наглядової ради фонду Віталій КЛИЧКО. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, гості презентують добродійний проект створення і будівництва Дитячої лікарні майбутнього. Презентація пройде в приміщенні обласної дитячої клінічної лікарні. Також програмою візиту передбачені відвідини міськлікарні N2 у Горловці. Крім того, гості дадуть прес-конференцію, в якій візьме участь радник голови Наглядової ради фонду "Україна 3000" Андрій МИРОШНИЧЕНКО.

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