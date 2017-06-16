У "ДНР" і "ЛНР" зростає невдоволення російським керівництвом – ІС

Серед населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей зростає невдоволення по відношенню до російських громадян, які перебувають на керівних посадах, як у незаконних збройних формуваннях, так і місцевих органах влади.

Як повідомляє група "Інформаційний спротив", основною причиною невдоволення є повний контроль росіян, т. зв. представників керівництва "ДНР" і "ЛНР", над матеріальними та грошовими потоками в псевдореспубліках.

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«У приватних бесідах представники НЗФ і місцеві «авторитети» скаржаться, що російське начальство краде в таких масштабах, що іншим просто нічого не залишається, а російські війська забезпечують їм відповідні прикриття. При цьому чиновників з числа донецьких до розподілу грошей і матеріальних засобів у псевдореспублиці практично не допускають», – повідомили в ІС.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними групи ІС, серед населення тимчасово окупованої території Донецької області зростають протестні настрої, пов'язані з фактичним припиненням роботи основних вугільних підприємств в результаті т. зв. «націоналізації».