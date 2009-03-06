Хорошковський пояснив, навіщо СБУ клопіт з Нафтогазом

18:44, 06 березня 2009
Суспільство
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"Щоб не було претензій..."

Справа, порушена за фактом заволодіння посадовцями НАК "Нафтогаз України" транзитним газом, розслідується спецслужбою, оскільки через здійснені операції з газом можуть бути пред’явлені претензії до держави Україна, заявляє перший заступник глави Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

"Я вам скажу, в чому ще зацікавленість СБУ (у справі, що стосується НАК "Нафтогаз України" - УНІАН), – тому що можуть бути пред`явлені претензії до держави", - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ сьогодні в Києві під час спілкування з журналістами на предмет проведення їх власного журналістського розслідування щодо подій, які відбуваються навколо "Нафтогазу".

"Компанія RosUkrEnergo – швейцарська компанія, хто б що не говорив про засновників, про прізвища. Це швейцарська компанія, яка однозначно веде вже на сьогоднішній день декілька судових справ проти НАК "Нафтогаз України", проти держави, можливо, не знаю", - зазначив перший заступник голови СБУ. При цьому він додав: "Як мінімум, ми повинні бути готові, знати, маємо рацію ми чи ні, суспільство повинне знати, чи воно відповідатиме надалі, чи ні", - додав він.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ також запевнив, що готовий провести дискусію з будь-яким представником уряду щодо того "на чиїй стороні правда".

"Ще раз кажу, ми можемо взагалі надалі не проводити жодних силових дій. Ми можемо абсолютно чітко, в рамках законодавства розібратися зі статусом газу, який зник, і статусом газу, який купувався і продавався в один день… Проблема у тому, що якщо будуть надані такі документи, то всі зрозуміють, що цей газ вкрали", - зауважив він.

Перший заступник голови СБУ пообіцяв всім журналістам, які збираються проводити журналістське розслідування на цю тему, надати всі документи відкритого характеру, які не становлять таємницю слідства.

 

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