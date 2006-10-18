Світові ціни на нафту значно знизилися

02:58, 18 жовтня 2006
Суспільство
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За підсумками торгів на провідних біржах

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 17 жовтня 2006 р. на провідних нафтових біржах значно знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - в Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE e-Brent Crude Futures Electronic - 60,94 (-0,72) доларів за баррель; - в Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 58,93 (-1,01) доларів за баррель.

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