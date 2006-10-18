В Україні з`явився Алчевськ-2

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90 тис. жителів Нікополя залишился без тепла

У м. Нікополь Дніпропетровської області при проведені гідравлічних випробувань системи теплопостачання міста стався прорив магістральної теплової мережі (діаметром 700 мм). Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок аварії без теплопостачання залишилось 582 житлових будинки (86 тис. 855 мешканців), 16 дошкільних дитячих закладів, 12 шкіл, 11 лікувальних закладів, 1 дитячий будинок. До аварійно-відновлювальних робіт залучено аварійно-ремонтні бригади КП "Нікопольтеплоенерго" в кількості 92 чол. та 6 од. техніки. Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС України у Дніпропетровській області.

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