Погода до кінця тижня

19 жовтня за прогнозами синоптиків на території України очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці у західних та східних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у північних та центральних областях 0-5° морозу, на півдні Криму 3-6° тепла; вдень 8-13°, на крайньому півдні та заході до 16° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

20-21 жовтня утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише в західних областях 21 жовтня невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 20 жовтня від 2° морозу до 3° тепла, у центральних та східних областях місцями 3-5° морозу, 21 жовтня підвищення до 2-7° тепла, на узбережжі морів до 10°; вдень 9-14°, в західній та південній частині 13-18°, на крайньому півдні до 21°.

22 жовтня вночі переважно без опадів; вдень невеликі, у центральній та південній частині помірні дощі. 23 жовтня місцями пройдуть невеликі дощі, вдень у південній частині помірні дощі. Температура суттєво не зміниться.

У м.Києві та області 19 жовтня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 10-12° тепла; по області вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла.

20-21 жовтня - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 20 жовтня від 2° морозу до 3° тепла, 21 жовтня 2-7° тепла; вдень 9-14° тепла.

22 вночі переважно без опадів, вдень невеликий дощ (23 жовтня місцями). Температура суттєво не зміниться.