Третина українців вважають запровадження безвізу між Україною і ЄС зовсім неважливим - дослідження

Третина опитаних громадян України вважають зовсім неважливим запровадження безвізу між Україною і країнами-членами Європейського союзу та іншими учасниками Шенгенської зони. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, які були представлені під час круглого столу "Безвіз Yes: що далі?".

Читайте такожМайже половина українців не збираються оформлювати біометричні паспорти - опитуванняЗокрема, соціологи спитали у респондентів, наскільки для них важливим є запровадження безвізу.

33,7% опитаних сказали, що це питання для них є зовсім неважливим. Ще 23,8% вважають, що для них запровадження безвізу є маловажливим. Водночас для 28,6% респондентів сказали, что ця подія є загалом важливою, і 10,1% громадян назвали цю подію дуже важливою. Не змогли відповісти на це питання 3,8% опитаних.

Разом з тим, 40,2% респондентів заявили, що точно не збираються їхати в жодну країну Шенгенської зони.

22% відповіли, що скоріше за все - так, вони мають намір відвідати одну з країн; 17,6% сказали, що скоріше за все - ні; і лише 9,9% відзначили, що так, безумовно. 10,4% опитаних сказали, що їм важко відповісти.

Серед тих громадян, які збираються їхати до ЄС, 63,8% робитимуть це з метою туризму. 22,1% - з метою працевлаштування за кордоном, 21,8% - з метою візиту до родичів та друзів, 18,1% - робочі візити, 7,8% - на навчання або стажування, 7,5% - культурний обмін, 3,9% - на постійне проживання, 2,4% - на лікування, а 1,2% – з іншою метою.

При цьому 62,5% респондентів переконані, що безвіз не дає українцям право на роботу в країнах Шенгену. В той же час 15% гадають, що безвіз дає право на роботу, 22,5% не змогли відповісти.

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене з 9 по 13 червня 2017 року. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованого Криму та окупованих територій у Луганській і Донецькій областях. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.