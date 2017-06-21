У Харкові з'явилися нові вулиці та провулки

Відповідне рішення ухвалене на сесії Харківської міської ради, передає "Дозор". Так, вулиці, паралельній кільцевої проїзду, розташованої від вул. Терновий Яр до балки Панаса яр, першої на південь, дано назву - вул. Віктора Афанасьєва.

Читайте такожХарковом розгулює сімейство диких кабанів (фото)Друга на південь від вул. Терновий Яр безіменна вулиця отримала назву - вул. Сергія Дремцова.

Третя на південь вулиця тепер матиме назву - вул. Євгена Єгорова.

Четверта на південь вулиця (від вул. Терновий Яр до балки Панасів яр) названа вул. Леся Дубовика.

Провулок без назви (від вул. Віктора Афанасьєва до вул. Леся Дубовика) буде називатися - пров. Євгена Єгорова.

П'ята на південь вулиця (від вул. Терновий Яр до балки Панасів яр, паралельна кільцевому проїзду), буде носити ім'я Іллі Ліфшиця.

Шоста на південь вулиця (від вул. Терновий Яр) отримала назву - вул. Павла Копняєва.

Паралельний кільцевому проїзду, сьомий на південь провулок, буде називатися - пров. Павла Копняєва, а безіменний проїзд, розташований в цьому ж районі, тепер став проїздом Павла Копняєва.

Також ім'я присвоєно вулиці, розташованій від Ростовського шосе до проїзду Павла Копняєва, паралельної балці Панасів яр - тепер вона називається вул. Панасів яр.

У зв'язку з відсутністю існуючої забудови був ліквідований проїзд Нансена.