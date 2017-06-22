Начальник Держгеокадастру на Луганщині погорів на хабарі в 1,2 мільйони гривень

У Луганській області правоохоронці затримали начальника Держгеокадастру на хабарі в 1,2 млн грн.

Про це повідомив голова МВС Арсен Аваков, передає прес-служба відомства.

"У Луганській області працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції України затримали на гарячому начальника управління Держгеокадастру. Вимагав 1,2 млн грн через двох посередників", - повідомили в МВС.

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Поліція затримала двох посередників і начальника організації в порядку статті 208 КПК. Затримання пройшли у Сєвєродонецьку та в Слов'янську.

Нагадаємо, 15 червня в одному з райцентрів Житомирської області затримано начальника районного відділу Держгеокадастру під час одержання 3 тис. 300 доларів хабара.