Зернотрейдери подали позов проти Кабміну

Група найбільших зернотрейдерів, які входять в Українську зернову асоціацію (УЗА), подала сьогодні до Господарського суду м. Києва позовну заява до Кабінету Міністрів України про визнання незаконними і скасуванні постанов Кабміну від 28 вересня ц.р. №1364, від 11 жовтня ц.р. №1418 (про запровадження ліцензування і квотування експорту зерна - УНІАН). Про це повідомляється на офіційному сайті УЗА.

На думку УЗА, при ухваленні вказаних постанов уряд України порушив права експортерів зерна, незаконно ввівши спочатку режим ліцензування експорту зерна, а потім замінивши його на режим квотування експортних операцій із зерновими.

Як вважає Адвокатське об`єднання «Волков і партнери», яке представляє інтереси позивачів, поданий позов належним чином обгрунтований і існують всі необхідні підстави для його задоволення, «адже при ухваленні тих постанов, які підлягають оскарженню Кабінет міністрів України вийшов за межі повноважень, наданих йому, зокрема, Законом України «Про зерно і ринок зерна в Україні», Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Крім того, Кабінетом міністрів була майже повністю порушена процедура прийняття регуляторних актів, зазначають адвокати.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Кабінет міністрів прийняв постанову про квотування експорту зернових, але офіційної інформації про його підписання немає.

Згідно з проектом постанови, розробленому Мінагрополітики, пропонується встановити до 31 грудня 2006 р. експортні квоти в обсязі: пшениця і суміш пшениці та жита (меслін) - 400 тис. тонн, ячмінь - 600 тис. тонн, кукурудза - 100 тис. тонн, жито - 3 тис. тонн.

У постанові наголошується, що встановлення квот, розрахованих на основі уточненого балансу попиту і пропозиції зерна в розрізі окремих його видів, дає можливість гарантувати державі забезпечення обсягів такого експорту на рівні, який не приводить до появи дефіциту окремих видів зерна, зокрема продовольчого, на внутрішньому ринку.

Крім того, Кабінет Міністрів України постановою від 28 вересня 2006 р. №1364 ввів ліцензування експорту зерна.

Кабмін вирішив доповнити доповнення 12 до постанови від 30 грудня 2005 р. №1304 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2006 році» позицією «Продовольча пшениця і суміш пшениці та жита (меслін)». Ця постанова набула чинності з дня її публікації.