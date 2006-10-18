Суд виніс вирок чоловікові, який на вкраденому авто скоїв наїзд на дітей

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області виніс вирок 30-річному жителю райцентру, який влітку поточного року, відпочиваючи на березі Десни поблизу села Собич Шосткинського району, будучи напідпитку, незаконно заволодів чужим автомобілем „ВАЗ-2103”, після чого зі швидкістю 90–100 кілометрів на годину помчався по шляху між селом Пирогівка і випробувальною станцією стрілецької зброї. Не впоравшись з керуванням, він виїхав на узбіччя, де в цей час перебувала група неповнолітніх. Він вчинив на них наїзд, внаслідок чого двоє дітей отримали смертельні травми і невдовзі померли, а троє з тілесними ушкодженнями потрапили до лікарні.

Як повідомив УНІАН прокурор відділу прокуратури Сумської області Дмитро ЄФИМЕНКО, у ході досудового слідства і судового розгляду вина громадянина доведена. Його засуджено до 10 років позбавлення волі. Крім того, задоволено два позови сімей потерпілих на загальну суму 50 тисяч гривень.