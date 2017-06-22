Сейм Польщі ввів нові правила працевлаштування для українців

Сейм Польщі ухвалив новий законопроект про популяризацію працевлаштування та установ ринку праці, повідомляє Польське радіо. Змінами передбачено введення оплати (30 злотих) за реєстрацію заяви працедавця про намір найняти на роботу іноземця.

Читайте такожУ Польщі про статус біженця попросили 5 тисяч українців з 2014 року - ЗМІПропоновані в законі рішення стосуються іноземців, котрі виконують довгострокову роботу у Польщі. Мова йде про громадян України, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та Росії, котрі зможуть користуватися спрощеною процедурою доступу до ринку праці.

Згідно зі змінами до закону, крім дозволів на роботу, що видає воєвода на період до трьох років, введено дозвіл на сезонну роботу, що видаватиме староста (на період восьми місяців протягом календарного року).

Пропоновані положення передбачають створення реєстру праці іноземців, що міститиме інформацію про класичні дозволи на роботу, дозволи на сезонну роботу, заяви, що складають з метою внесення запису до реєстру та інформацію старости про відсутність можливості задоволення кадрових потреб на місцевому ринку праці.

Законом передбачено внесення платежу (30 злотих) за реєстрацію заяви працедавця про намір працевлаштування іноземців. «Це зменшить зловживання та забезпечить фінансові надходження, що будуть використані старостами для виконання цього завдання. Це дозволить ефективніше обслуговувати зацікавлених осіб повітовими управліннями праці. Планується, що платіж, вказаний у розпорядженні, буде невеликим і становитиме 30 злотих», - наголошено в обґрунтуванні до рішення.

Згідно із законом, заяву можуть не зареєструвати, якщо управління визнає, що вона була складена з корисливою метою або буде використана іноземцем для інших потреб, ніж виконання праці для даного суб’єкта. Роботу на підставі заяви, зареєстрованій старостою, можна буде виконувати протягом шести місяців упродовж наступних 12 місяців.

У 2016 році співробітники Державної інспекції праці провели понад 4,2 тис. перевірок законності працевлаштування іноземців. Перевірено понад 30 тис. іноземців з 115 держав. Найбільшу групу нелегально працевлаштованих іноземців (понад 84%) становили громадяни України.