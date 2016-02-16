Українські заробітчани переказують додому більше грошей, ніж дають міжнародні донори – дослідження

Це підтверджує дослідження, проведене в рамках проекту Міжнародної організації з міграції (МОМ). Так, згідно з результатами опитування, українські трудові мігранти переказали $2,8 млрд у як формальними, так і неформальними каналами. Додаткові $100 млн надійшли в Україну в натуральній формі (у вигляді продуктів, речей, техніки тощо).

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"Це свідчить про те, що за умови ефективного управління, трудова міграція та капітал, який вона генерує, можуть сприяти гуманітарному, соціальному, економічному та культурному розвитку України", – зазначив голова представництва МОМ в Україні Манфред Профазі.

Дослідження також показало, що кожен п’ятий мігрант готовий інвестувати у продуктивну діяльність в своїй місцевій громаді. Найбільш привабливими сферами для потенційних інвестицій є будівництво, туризм і роздрібна торгівля.

При цьому основною країною призначення для українців залишилась Російська Федерація (30%). Для довгострокових поїздок заробітчани обирають Польщу (21%), Чехію (15%) та Італію (11%).

Опитування проводилося протягом 2014-2015 років. Загалом опитали 20 951 домогосподарство по всій Україні, а також 1890 довгострокових трудових мігрантів у пунктах перетину кордону України.