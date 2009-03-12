У Києві корчують незаконні рекламні конструкції

У Києві за першими результатами перевірки додержання законодавства про мови та Закону “Про рекламу” під час розміщення об’єктів зовнішньої реклами вже демонтовано 28 незаконних рекламоносіїв, внесено 37 приписів з вимогою демонтувати інші рекламні конструкції.

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури.

Встановлено, що із 200 об’єктів зовнішньої реклами та інформаційних вивісок 15 розповсюджувачів реклами порушили законодавство України про мови шляхом використання текстів реклами та вивісок недержавною мовою, а майже кожний третій рекламний засіб у столиці розміщено без дозволу Київської міської державної адміністрації.

Крім того, прокуратурою міста Києва внесено припис до Головного управління у справах захисту прав споживачів з вимогою застосувати штрафні санкції у розмірі п`ятикратної вартості розповсюдженої реклами до 15 підприємств-порушників закону про мови.

Наразі перевірки тривають, додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Києва із 5 березня розпочала за дорученням Президента України перевірки щодо додержання у столиці законодавства про мови та Закону України “Про рекламу” під час розміщення об’єктів зовнішньої реклами.

До перевірок залучено спеціалістів органів захисту прав споживачів, контролю за благоустроєм, податкової служби, охорони земельних ресурсів та органів внутрішніх справ.