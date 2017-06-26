Скандал довкола Євробачення-2017: НСТУ вимагає повернення €15 мільйонів, заморожених Швейцарією

Голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія вважає повернення арештованої застави за "Євробачення" головним завданням у вирішенні конфлікту.

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Про це він заявив, відповідаючи на питання, чи відомі причини, чому заставу заморожено, передає "Українська правда".

"Нам не цікаво, хто (став ініціатором). Нам повинні повернути гроші, і ми будемо цього вимагати", - підкреслив Аласанія.

За його словами, зараз цим питанням займається швейцарська юридична фірма.

Голова НСТУ також зазначив, що поки немає підстав вважати, що причиною інциденту може бути позов каналу Euronews.

Перед цим 26 червня Deutsche Welle повідомило, посилаючись на власні джерела, що причиною арешту міг бути позов телеканалу Euronews до НСТУ через те, що в 2014 році НТКУ ініціювала припинення співпраці з Euronews, після чого телеканал вимагав стягнути з тодішнього НТКУ, а нині НСТУ неустойку в розмірі 10,59 млн євро.

В Європейській мовній спілці виданню також зазначили, що вони не є ініціатором блокування коштів. "Процедура накладення арешту ініційована не Європейським мовним союзом, а третьою стороною, яку ми намагаємося встановити", - зазначили в письмовій відповіді на запит DW.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд 22 червня, Женевське управління примусового стягнення заборгованості заарештувало 15 млн євро, які були виділені урядом України як гарантії проведення Євробачення. Однак управління не повідомило про підстави накладення арешту і не вказало ініціатора цієї процедури.