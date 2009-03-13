«Укрспирт» заборонив випуск спирту на збиткових заводах

Державний концерн спиртної та лікерогорілчаної промисловості «Укрспирт» заборонив випуск спирту своїм спиртним заводам, які 2008 року працювали зі збитками.

Як повідомила УНІАН прес-служба концерну, таке рішення ухвалено за наслідками підсумкових нарад у регіонах.

За даними концерну, за наслідками минулого року 33 підприємства “Укрспирту” є збитковими.

У повідомленні прес-служби наголошується, що таким чином “Укрспирт” позбудеться “баласту”- підприємств, які з 1996 року не працюють зовсім або працюють неефективно та накопичують борги.

Буде створено спеціальну комісію концерну для розроблення можливих способів вирішення питань заборгованості із заробітної плати на проблемних підприємствах.

За даними концерну, на сьогодні основний прибуток “Укрспирту” (68%) формують 10 найкращих заводів. Але досягнення цих та інших підприємств «розчиняються в показниках іншої десятки» - десять найгірших заводів приносять концерну 64% (40 млн. 956 тис. грн.) збитків. Крім того, ще 10 заводів уже кілька років не виробляють продукцію, але людям стабільно нараховують повну зарплату, таким чином збільшуючи заборгованість. «Сьогодні є заводи, сумарна заборгованість яких перевищує сукупну вартість самих заводів, включно з можливими прибутками у разі їх роботи на кілька років наперед», - сказано в повідомленні концерну.

“Навіть якщо сьогодні приймуть усі необхідні для розвитку галузі закони: біоетанол, біопаливо, технічний спирт як сировина для хімічної промисловості, то ці підприємства не мають майбутнього. Їх можна використовувати хіба що як майданчики для будівництва нових, високотехнологічних підприємств. Велика кредиторська заборгованість, тотальна зношеність устаткування і відсутність ринків збуту готової продукції підтверджують недоцільність пропуску цих підприємств. Ми змушені йти на цей непопулярний крок для забезпечення розвитку галузі. Рішення про скорочення виробництва харчового спирту мало бути ухвалене ще 10 років тому, але всі говорили лише про алкоголь і приватизацію галузі. Це дуже зручно – не помічати головних проблем і, користуючись складним станом, намагатися відібрати в держави останнє”, - заявив голова концерну “Укрспирт” Іван ЯКОВЕЦЬ.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укрспирт» створено постановою Кабінету Міністрів від 29 червня 1996 р. «Про вдосконалення управління підприємствами спиртної та лікерогорілчаної промисловості». У концерн входять 76 державних спиртних заводів, які забезпечують понад 95% виробництва спирту в Україні.

Загальна потужність українських спиртних заводів становить 62,6 млн. дал. Постійний об`єм внутрішнього ринку харчового спирту - 20-22 млн. дал. Потенційний об`єм експортних ринків, доступних для українських виробників, - близько 10 млн. дал.