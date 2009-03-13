Економія по-полтавськи: канікули у школах перенесуть на 2 тижні

Канікули у школах Полтави та Кременчука почнуться 6 квітня і триватимуть до 14 квітня включно. Таким чином міська влада вирішила заощадити енергоресурси в навчальних закладах, повідомили УНІАН в Управлінні освіти Полтавського міськвиконкому.

«Канікули почнуться не 24 березня, як раніше (вони тривали до 1 квітня), а 6 квітня, і закінчаться 14 квітня. Змінити терміни проведення канікул вирішили для економії енергоресурсів в навчальних закладах. Таким чином відпочивати діти закінчать саме під час відключення тепла - цілий тиждень у школах не опалюватимуть приміщення», - пояснили в управлінні освіти.