Українці не готові до змін щодо пільг на транспорті

Українці ще не готові до зміни системи надання пільг на транспорті. Такий висновок за результатами телефонного опитування пасажирів залізничного транспорту обнародували експерти Консорціуму «Менеджмент консалтинг груп» сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Водночас, за даними керівника аналітичної групи Консорціуму «МКГ» Дмитра ПОДТУРКІНА, населення підтримає зміну системи надання пільг за умови забезпечення зручності їх оформлення і гарантії отримання. За словами експерта, населення не тільки не володіє інформацією про альтернативні можливості надання пільг, але також не знає про те, як сьогодні організовано процес надання пільг.

«Пільги сприймаються як природний стан - що ось вони є, і це має бути так. І для опитаних насправді все одно, хто їм надає цю пільгу і хто її оплачує», - сказав Д.ПОДТУРКІН.

Разом з тим він зазначив, що за нинішньої системи надання пільгового проїзду найбільше страждають транспортники, оскільки вони одержують трохи більше 30% від необхідної суми компенсацій за перевезення. Наприклад, за даними експерта, в 2008 р. «Укрзалізниця» одержала від облдержадміністрацій 50% компенсацій за перевезення пільговиків, від Міністерства освіти - 30% за перевезення студентів, і нічого не одержала за весь рік від Міністерства сім`ї і молоді за перевезення дітей. Як зазначив Д.ПОДТУРКІН, якщо раніше з цим можна було змиритися, то в умовах кризи, коли збитковість пасажирських перевезень складно покривати за рахунок вантажних перевезень, це стає питанням виживання транспорту.

Водночас, за словами експерта, в умовах кризи монетизація пільг суперечить фінансовій стратегії держави, оскільки збільшить готівкову масу гривні. Виходом з ситуації може стати система персоніфікації, за якої пільговикові видаватиметься картка, якою він безготівково розраховуватиметься за проїзд.

У будь-якому разі, на думку Д.ПОДТУРКІНА, перед зміною підходів до системи надання пільг необхідно провести значну інформаційну і роз`яснювальну роботу.

За даними керівника соціологічної групи Консорціуму «МКГ» Дмитра ГРОМАКОВА, в опитуванні взяли участь більш як 1400 респондентів, які мають пільги на проїзд у транспорті, з них 88,3% - пенсіонери. Згідно з опитуванням, 65% пільговиків влаштовує діюча система і лише 7,4% відчувають незручності при оформленні пільг.