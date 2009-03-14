Ющенко: у нас нарахування пенсій регулюють 18 законів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що в системі пенсійного забезпечення держави необхідно забезпечити соціальну справедливість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час зустрічі зі студентами Тернопільського національного економічного університету. Він зауважив, що відраховуючи в Пенсійний фонд однакову суму, пересічні люди можуть мати пенсію у 400-500 грн., а “привілейовані” – у 20-30 тис грн. і навіть 40 тис грн.

“У нас нарахування пенсій регулюють 18 законів, тоді як в будь-які країні Заходу працює лише один закон і два принципи – пенсія залежить від заробітку і стажу, ким би ти не був. У нас якщо ти був суддею, то один режим нарахування, якщо міліціонером – другий, якщо в прокуратурі – третій, якщо народним депутатом – ще інший. Я розумію, що по різному викладаються представники різних професій, але все одно повинен бути елемент соціальної справедливості”, – переконаний В.ЮЩЕНКО.

Він назвав аморальною нинішню ситуацію, коли соціальне забезпечення для різних людей відрізняється в сотні разів.