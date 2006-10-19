Рибінспектор брав хабарі раками

Співробітниками Запорізького облуправління з боротьби з економічною злочинністю затриманий інспектор Запорізького тервідділу Нижньодніпровського басейнового управління охорони водних живих ресурсів, який за непритягнення до відповідальності браконьєрів брав хабарі уловом браконьєрів - раками.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС України в Запорізькій області, чиновника затримали на місці злочину - в момент, коли він у власному автомобілі вивозив чергову партію раків вартістю близько 5 тис. грн. з території ринку залізничного вокзалу "Запоріжжя -1".

"У ході слідства було встановлено, що інспектор змусив своїх підлеглих на даному ринку закривати очі на продаж раків, вилов яких заборонено, в обмін на щомісячну плату, визначену чиновником в 1000 раків", - розповіли в ЦГЗ.

Щодо інспектора Запорізького тервідділу Нижньодніпровського басейнового управління охорони водних живих ресурсів порушено кримінальну справу: його дії кваліфіковано як злочин, передбачений ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України - "Зловживання владою або службовим становищем, здійснене співробітником правоохоронних органів". Ведеться слідство.