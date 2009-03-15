Росія скоротить експорт нафти.

Про це повідомив у Відні віце-прем`єр Росії Ігор СЕЧІН, який очолює російську делегацію на черговій сесії ОПЕК, передає РІА “Новости”.

"Ми скорочуватимемо експорт нафти за рахунок збільшення внутрішнього споживання, зокрема, плануємо передати сільськогосподарським виробникам 2 млн. тонн палива, а також за рахунок збільшення переробки всередині країни", - сказав І.СЕЧІН.

Він виступив за координацію дій зі світовими нафтовиробниками. І.СЕЧІН також зазначив, що Росія готова розглянути можливість вступу до ОПЕК у разі, якщо всі домовленості та пропозиції РФ будуть задоволені.

За його словами, видобуток нафти в Росії в січні-лютому знизився на 1,5 млн. тонн і становив 78,5 млн. тонн.

І.СЕЧІН зазначив "безпрецедентні зусилля, здійснені членами ОПЕК, а також рядом країн - незалежних виробників щодо скорочення обсягів постачання нафти на світовий ринок, що сприяло поточній стабілізації цін на рівні близько 40 дол. за барель", але нагадав, що багато експертів "говорять про тимчасовий характер досягнутої рівноваги".

Зокрема, за його словами, "ця точка зору підтверджується зростанням товарних запасів на трьох основних ринках - у Західній Європі, США і Японії з 57 до 63 днів". Причому, сказав І.СЕЧІН, ці дані не враховують "запасів сировини в танкерах, портовій інфраструктурі та природних підземних сховищах поза цими регіонами".

У зв`язку з цим він назвав скорочення постачання нафти на світовий ринок "вимушеною, але виправданою мірою, реалізація якої ще зажадає значних зусиль від усіх країн - виробників".

"У 2008 році ми зменшили експорт нафти порівняно з 2007 роком на 15 млн. тонн", - сказав він, зазначивши, що, в основному, цього вдалося добитися за рахунок збільшення переробки сировини всередині країни.

Крім цього, І.СЕЧІН вважає, що незалежні виробники нафти, в першу чергу Казахстан, Азербайджан, Норвегія і Бразилія, мають залучатися до дій зі стабілізації нафтового ринку.

У штаб-квартирі ОПЕК у Відні сьогодні відбувається 152-а сесія конференції Організації, яка розгляне питання про рівень видобутку "чорного золота" в умовах світової фінансової та економічної кризи. У роботі форуму на правах спостерігача бере участь російська делегація на чолі І.СЕЧІНИМ. До ОПЕК, на частку якої припадає близько 40% світового видобутку нафти, входять 12 країн: Алжир, Ангола, Еквадор, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Нігерія, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ і Венесуела.