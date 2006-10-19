У Дубні знайдено мертвим 25-річного журналіста

У місті Дубно Рівненської області біля клумби квітів поблизу свого будинку знайдено мертвим 25-річного журналіста місцевої газети «Скриня» Олексія Цибочкіна.

Як передає кореспондент УНІАН, першою реакцією місцевих жителів була думка, що його вбито за журналістську діяльність, адже він писав гострі статті. Однак, як повідомив УНІАН прокурор Дубенського району Роман МУЗИЧУК, судово-медична експертиза встановила, що причиною його смерті стала серцева недостатність. Крім того, на тілі померлого не виявлено ніяких ушкоджень. Те, що Олексій хворів на серце, підтвердили згодом і його батьки.