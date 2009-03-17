Хроніка подій у проблемних банках

Видання «Дело» з`ясувало як у банках, які зазнають фінансових труднощів, міняють депозити на майно боржників банку.

«Надра»

У банку надають широкий список майна на реалізацію - 174 автомобілі, 116 квартир, 99 будинків і 52 земляних ділянки. Київ представлений тільки 4 автомобілями вартістю від 10 до 45 тисяч доларів і 5 квартирами від 100 до 217,5 тисяч доларів.

Для того, щоб обміняти вклад на заставне майно, фінустанова вимагатиме від вкладника копію договору про відкриття депозитного рахунку і заяву про бажання придбати заставний об`єкт. Якщо валюта вкладу не співпадає з валютою обраного об`єкту покупки, банк може конвертувати вклад за комерційним курсом на день операції.

Вкладник може поторговуватися з позичальником, майно якого виставлене на продаж. Проте, якщо сума вкладу не покриє всієї вартості майна, вкладник зобов`язаний буде доплатити. Якщо ж сума вкладу вища, залишок депозиту не повертається, а переоформляється як новий депозит. Вся процедура з боку банку займає 1-2 дні. У фінустанові стверджують, що вже провели близько 10 операцій з обміну вкладів на майно.

З питань обміну заставного майна на депозит можна звертатися до Юлії Михайлівні Любан за тел. 247-45-81.

Укрпромбанк

Список заставного майна в Укрпромбанку значно менший, ніж у банку «Надра». Столиця в списку представлена однією чотирикімнатною квартирою. Її тепер можна купити за 195 тисяч доларів, тоді як первинна ціна - мільйон триста тисяч доларів.

Щоб забрати вклад майном, необхідно подати в банк заяву і копію депозитного договору. Якщо вклад у гривні, а валюта вибраного майна - в доларах, то фінустанова запропонує провести конвертацію за комерційним курсом на день операції. Якщо сума вкладу менша, за вартість обраного майна доведеться доплатити. Якщо сума більша - вона залишається на новому депозитному рахунку.

Всі нотаріальні витрати клієнт зобов`язаний узяти на себе. При обміні вкладу на заставне майно вкладник повинен внести три платежі за кредитом колишнього власника готівкою, решта суми погашається в рахунок депозиту. Поторговуватися з банком можна, але продати заставу за ціною нижчою за заборгованість першого власника фінустанова не може.

За детальною інформацією можна звернутися за тел. 390-15-07, контактна особа - Андрій Сергійович Тюрін.

«Київ»

У цій фінустанові пропонують обміняти вклад на автомобіль, земельну ділянку або квартиру в новобудові. Проте зробити такий обмін можуть тільки ті вкладники, термін депозитів яких не закінчився або закінчився до 9 лютого 2008 року, коли була введена тимчасова адміністрація. Всі депозити, терміни яких закінчилися до введення тимчасової адміністрації, заморожені і обміну не підлягають.

Все майно, що реалізовується, виставлене банком «Київ» на продаж в національній валюті, тому вкладникам, у яких внесок в іноземній валюті, доведеться конвертувати її за комерційним курсом цієї фінустанови на момент здійснення операції.

Вартість квартир і автомобілів не вказана ні на офіційному сайті, ні в списку, вивішеному в головному банку на вул. Б.Хмельницького. Проте у фінустанові повідомляють, що вартість квадратного метра коливається від 8 до 22 тисяч гривень. Банк продає квартири тільки в новобудовах. У Києві їх чотири - по вул. Курській, 13е, на перехресті вул. Димитрова і Анрі Барбюса, по вул. Ірпінській, 69б, вул. Драгомирова, 4б. Квартири в деяких будинках вже здані в експлуатацію, в інших термін здачі планується на поточний рік.

У фінустанові не приховують, що обмін вкладів на заставне майно для них - вигідна операція. «Опускається поріг заборгованості банку перед вкладниками і позичальників перед банком», - пояснює клерк у банку «Київ».

За докладною інформацією з приводу обміну вкладу на заставне майно можна звертатися за тел. 206-51-80 або за адресою вул. Б.Хмельницького, 16-22, кімната №313.