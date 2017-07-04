СБУ заперечує заборону в'їзду до України актору й "почесному одеситу" Машкову

СБУ заперечує поширену росіянами в соцмережах інформацію, що російському актору Володимиру Машкову заборонили в'їзд в Україну. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, передає "Українська правда".

"На сьогодні, на ранок, таке рішення не приймалося", - заявили у СБУ.

На уточнювальне питання, чи можна вважати, що в базі СБУ заборона на в'їзд Машкова не міститься, там відповіли: "Так, в наших базах на сьогодні на ранок його (Машкова, – УНІАН.) немає".

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Окрім того, речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян у коментарі УП спростував інформацію, поширену деякими російськими ЗМІ, що Машкова розвернули на кордоні, коли він намагався в'їхати до України.

"Наразі громадянин Машков не намагався в'їхати до України, не намагався перетнути кордон", - сказав він.

3 липня російський режисер Сергій Чліянц написав на своїй сторінці у Facebook, що Володимиру Машкову заборонено в'їжджати на територію України.

Раніше Машков потрапив у базу "Миротворець" за зйомки в Криму - у 2014-2015 роках актор знімався у фільмі "Екіпаж" на території анексованого півострова.

А в 2014 році Машков зустрівся у Росії зі скандальним екс-регіоналом Олегом Царьовим. "Передає привіт всім одеситам. Володимир готовий приїхати підтримати одеситів", - написав тоді Царьов.