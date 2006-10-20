Поїзди з Росії в Україну міняють маршрут

Південна залізниця, через ремонт на ділянці Харків-Борки-Лозова, змінила напрямок ряду поїздів на найближчі три дні. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Південної залізниці.

Зокрема, на 21 жовтня поїзд №65 «Москва - Миколаїв» слідує через Мерефу, Красноград і Новомосковськ, поїзди №07 «С.-Петербург - Севастополь» і №17 «Москва – Севастополь» - через Кр.Лиман, Слов`янськ, Лозову.

22 жовтня поїзди №15 «Москва - Дніпропетровськ» і №65 «Москва - Миколаїв» слідують через Мерефу, Красноград, Новомосковськ; поїзди №17 «Москва - Севастополь» і №7 «Москва – Сімферополь» - через Кр.Лиман, Слов`янськ, Лозову.

23 жовтня тільки поїзд №15 «Москва - Дніпропетровськ» слідує за зміненим маршрутом через Мерефу, Красноград і Новомосковськ.

Крім того, згідно з повідомленням, Південною залізницею призначено додаткові поїзди. Зокрема, поїзд №292 «Сімферополь - Москва», який курсуватиме до 31 жовтня по непарних числах (окрім 21, 23 жовтня), №291 «Москва - Харків» - до З0 жовтня по парних числах (окрім 22, 24 жовтня), №195 «Харків - Сімферополь» - до З0 жовтня по парних числах (окрім 22, 24 жовтня). Також призначено 2 поїзди на 1 листопада: №291 «Москва - Харків» і №195 «Харків - Сімферополь».