ПІБ зібрався «проковтнути» банк Національний кредит

Акціонери "Промінвестбанку" розробляють документи на приєднання до нього банку «Національний кредит».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту реорганізації і припинення діяльності банків Національного банку України Костянтин РАЄВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

«Що стосується банку «Національний кредит», на сьогодні вирішується питання про приєднання цього банку до "Промінвестбанку". Розробляються новими акціонерами "Промінвестбанку" відповідні документи», - сказав він.

Щодо інших українських банків, у які введена тимчасова адміністрація, К.РАЄВСЬКИЙ зазначив, що тимчасовими адміністраціями "Західінкомбанку", банку «Причорномор`я» та «Одеса-Банку» ведуться переговори про можливу участь у капіталі банків тимчасових адміністраторів. Пропозицій від тимчасових адміністраторів "Трансбанку", банку «БІГ Енергія" і банку «Київ» у Національний банк ще не надходило.

Довідка УНІАН. АКБ «Національний кредит» входить до групи невеликих банків. Контрольний пакет цієї фінансової установи належить "Промінвестбанку" і афільованих з ним структурам. Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в АКБ «Національний кредит» з 23 грудня 2008 року.

Раніше голова "Зовнішекономбанку" Володимир ДМИТРІЄВ заявляв, що можливість приєднання обговорюється, а остаточне рішення буде сформоване після проведення дюдилідженсу банку «Національний кредит».

На сьогодні тимчасові адміністрації введені Нацбанком у десяти українських банках: «Надра», «Київ», «Національний кредит», «Причорномор`я», «Укрпромбанку», «Західінкомбанку», «Одеса-Банку», «Трансбанку», «Родовід Банку» та банку «БІГ Енергія». 17 березня з «Промінвестбанку» була виведена тимчасова адміністрація.