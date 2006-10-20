Сьогоднішнє зростання готівкового долара - це ситуативне явище, і вже найближчим часом можна чекати зниження курсу до колишнього рівня, вважає заступник начальника казначейського управління - начальник відділу конверсійних операцій ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк» Олексій САВЧЕНКО.

У розмові з кореспондентом УНІАН експерт висловив думку, що курс готівкового долара, швидше за все, залишиться стабільним до кінця року, зі звичними для передноворічних і новорічних свят коливаннями.

«Сьогоднішнє зростання - це ситуативне явище, і вже найближчим часом слід чекати зниження курсу готівкового долара до колишнього рівня. В разі яких-небудь серйозних коливань курсу долара США (готівкового і безготівкового), в НБУ є механізми для утримання курсу на рівні, закладеному у валютному коридорі на 2006 рік» - зазначив О.САВЧЕНКО.

Довідка УНІАН. За останній тиждень курс покупки готівкового долара зріс до середніх 5,1 грн. за долар.

Рада НБУ в 2006 році прогнозує середньорічний курс гривні - 5-5,2 грн./дол.