Банк Фінанси і кредит ще «не визрів» для куратора від НБУ?

Національний банк України призначив куратора в банк «Фінанси і кредит».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член правління Національного банку України, виконавчий директор із питань платіжних систем і розрахунків Віктор КРАВЕЦЬ сьогодні на прес-конференції. При цьому він нагадав, що куратора введено також в «Укргазбанк».

«У цих банках введено кураторів. Ситуація в цих банках не є плачевною. Банки працюють стабільно», – сказав В.КРАВЕЦЬ, не уточнивши при цьому дату призначення куратора і його прізвище.

У свою чергу, прес-служба банку "Фінанси і кредит" спростовує інформацію про введення куратора. В банку звернули увагу на те, що через тиждень мають відбутися збори акціонерів банку, на яких буде розглянуто питання про можливість входження держави в його акціонерний капітал.

"Далі (у разі ухвалення позитивного рішення – УНІАН) повинно пройти декілька технологічних процедур, після яких у банк вводиться куратор від НБУ. Хочу підкреслити, що наразі банк працює стабільно, в нього немає затримок із платежами, виплатою депозитів і відсотків, формальний привід для введення куратора НБУ в даний час відсутній", – йдеться в повідомленні прес-служби з посиланням на прес-секретаря банку «Фінанси і кредит» Наталію НАПАДОВСЬКУ.

Як повідомлялося, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №148 від 18 лютого 2009 року, уряд братиме участь у капіталізації недержавних банків лише в разі введення в них тимчасової адміністрації Національного банку України.

У свою чергу, виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ 11 березня після засідання Кабміну заявив журналістам, що до процедури рекапіталізації банків було внесено низку уточнень. Зокрема, уточнено норму, відповідно до якої уряд може ухвалювати рішення щодо рекапіталізації не лише у випадках, коли введено тимчасову адміністрацію, а також коли в банку введено куратора. Але цей документ ще не оприлюднено, отже, на сьогоднішній день він не набув чинності.