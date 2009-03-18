У Горлівці горить шахта ім. Леніна

У місті Горлівка Донецької області на шахті імені Леніна (ДП «Артемвугілля») виникла пожежа, людей на той моменту у шахті не було.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, виклик на пожежу рятувальникам надійшов сьогодні о 16.05. Відомо, що пожежа сталася на ділянці №137, на шахтному горизонті 1080 м, людей на момент виникнення пожежі під землею не було.

Станом на 17.30 в штабі відзначили, що рятувальники оперативно виїхали на шахту, але іншої інформації поки що немає, «відділення не дійшли» до місця пожежі.