Міліціонер вкрав у магазині ігрові приставки та парфуми

Органами прокуратури направлено до суду кримінальну справу стосовно працівника міліції, який здійснював крадіжки в розташованому в центрі Сімферополя магазині.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

«Правоохоронець брав із вітрин те, що «погано лежить». До обвинувачульного висновку увійшли два епізоди скоєння крадіжок: вперше обвинувачений покусився на дві ігрові приставки, вдруге викрав духи», - йдеться в повідомленні.

Загальна сума вкраденого становить понад 6 тис. грн.

Зібрані прокуратурою докази вини міліціонера в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України, розглядатиме Центральний районний суд Сімферополя.