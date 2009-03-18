Депутатські пільги дісталися широкому колу пасажирів

У Тернополі викрито працівників залізничного вокзалу, які продавали квитки за пільгами народних депутатів стороннім особам.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Тернопільської області Леся ДОЛІШНА, дослідчою перевіркою встановлено, що впродовж січня 2009 року у вечірній час у залізничних касах Тернополя неодноразово продавались пільгові квитки особам, які насправді не є народними депутатами. “При цьому у документах вказувались прізвища народних обранців, які навіть не здогадувались, що їхній маршрут пролягає через Тернопіль”, – зауважила Л.ДОЛІШНА.

За її даними, всього на підставі нібито пред’явленого посвідчення народного депутата України було продано 21 пільговий квиток на суму 14,9 тис. грн.

За фактом службового підроблення тернопільський транспортний прокурор порушив кримінальну справу за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.