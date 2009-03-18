Валовий зовнішній борг України зріс на чверть

Валовий зовнішній борг України в 2008 році зріс на 25,6%, або 21 млрд. дол., і на 1 січня 2009 року становив 103,2 млрд. дол. (56,7% ВВП).

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, зовнішній борг сектору державного управління в 2008 році скоротився на 0,1 млрд. дол. – до 14,6 млрд. дол.

Зовнішній борг органів грошово-кредитного регулювання країни за підсумками 2008 року зріс у 10,2 раза, або на 4,3 млрд. дол., – до 4,7 млрд. дол.

Зовнішній борг українських банків збільшився на 27,4%, або на 8,5 млрд. дол., – до 39,4 млрд. дол. При цьому інтенсивне зростання боргу в І-ІІІ кварталах 2008 року на 11,2 млрд. дол. змінилося його істотним скороченням у IV кварталі 2008 року на 2,7 млрд. дол.

Зовнішній борг інших секторів економіки в 2008 році зріс на 23,2%, або на 8,4 млрд. дол., – до 44,5 млрд. дол.

Нацбанк зазначає, що стійка тенденція до накопичення зовнішньої заборгованості в банківському та інших секторах економіки (23,5 млрд. дол.), характерна для трьох перших кварталів року, змінилася в останньому кварталі. Під впливом світової фінансової кризи, в умовах обмеження доступу до зовнішніх фінансових ресурсів і зниження інтересу інвесторів до України, в жовтні-грудні 2008 року відбулося скорочення боргу в банківському та інших секторах економіки й істотне зростання державного боргу на 5 млрд. дол.