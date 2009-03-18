Профспілка вугільників пішла назустріч Тимошенко

Профспілка працівників вугільної промисловості України ухвалила рішення про перенесення мінімум на місяць всеукраїнської акції протесту, проведення якої намічалося на 25 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Донецьку голова Профспілки працівників вугільної промисловості Віктор ТУРМАНОВ.

Він відзначив, що намічена на 25 березня акція «підготовлена на 100%, незважаючи на весь опір і жорстокий тиск на наших людей», але, враховуючи, що Кабінет міністрів прийняв у понеділок, 16 березня, на позачерговому засіданні протокольні рішення по виконанню вимог вугільників, акція призупинена.

В.ТУРМАНОВ наголосив, що гірники «акцію не відміняють, а просто переносять», і повідомив, що 23 квітня у Києві пройде розширений пленум працівників вугільної промисловості, на якому, можливо, буде ухвалено рішення про відновлення протестної акції.

На його думку, відрізок часу до 23 квітня – «це проміжок, достатній для уряду, щоб ті рішення, які ним були прийняті, втілити в життя».

«23 квітня ми проведемо всеукраїнську нараду, розширений наш пленум у Києві, запросимо прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, міністра вугільної промисловості Віктора ПОЛТАВЦЯ, щоб вони поінформували нас, шахтарів, про виконання своїх сьогоднішніх обіцянок», - сказав В.ТУРМАНОВ.

Він повідомив, що 16 березня уряд пообіцяв, що «вирішуватиме проблему виплати зарплати, питання збільшення ціни на вугілля, заборонить ввозити вугілля до України і перегляне бюджет вугільної галузі на цей рік в частині собівартості вугільної продукції».

В.ТУРМАНОВ акцентував, що мета проведення акції полягає не в самій акції як такій, а в тому, щоб «повернути обличчям уряд до проблем вугільної галузі».

За його словами, сам намір проведення протестної акції «примусив уряд сісти за стіл і все ж ухвалити позитивні рішення для вугільників». Так, почалося погашення заборгованості по зарплаті за січень, було обмежено ввезення імпортного вугілля до України. Крім того, деякі держпідприємства, які за рік так і не змогли одержати засоби індивідуального захисту для шахтарів, протягом лічених тижнів були забезпечені спецвзуттям, спецодягом, саморятівниками та іншими засобами індивідуального захисту.

В.ТУРМАНОВ особливо підкреслив, що рішення про підготовку акції, її перенесення приймається профспілками колегіально і відповідає лише інтересам вугільників, і жодним чином не пов`язане з якимись політичними замовленнями.

«Нас показують так, що ми сьогодні хочемо посилити кризу, що голова профспілки виконує політичне замовлення. Але в нас рішення приймає колегіальний орган, а не те, що якась політична партія замовляє, коли нам що робити», - відзначив В.ТУРМАНОВ.