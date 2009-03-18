Хорошковському не місце в Антитерористичному центрі

Призначення першого заступника голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО керівником Антитерористичного центру може становити загрозу для міжнародної безпеки.

Таку думку в ексклюзивному коментарі УНІАН висловив експерт у галузі безпеки та антитерористичної діяльності, який через вимоги професійної етики висловив прохання не оприлюднювати своє ім’я.

“Напрям професійної діяльності, що пов’язаний з боротьбою з тероризмом, є виключно специфічним. Він не подібний на інші форми і методи діяльності спецслужб та силових структур. Антитерор об’єднує дуже багато складових: військових, спеціальних, психологічних, етнорелігійних тощо”, - наголосив експерт.

За його словами, саме тому така діяльність є специфічною навіть в самій системі спеціальної служби, одним із завдань якої є протидія тероризму. “Це своєрідна система в системі”, - пояснив експерт.

На його думку, зважаючи на це, а також враховуючи, що тероризм сьогодні є реальною загрозою не лише для національної території, але й усієї світової спільноти, без сумніву, керувати цим напрямом повинен виключно професіонал.

“Якщо це не так, то під загрозою можуть опинитися не лише національні інтереси України, але й міжнародна безпека. Адже українська система протидії тероризму є складовою світової”, - сказав експерт.

Характеризуючи В.ХОРОШКОВСЬКОГО як відповідального за антитерористичний напрямок діяльності у системі СБУ, експерт зауважив: “Без сумніву, він ніякого відношення у минулому до цієї специфічної діяльності не мав. І для того, щоб опанувати, охопити її професійно, необхідно дуже багато часу”.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 18 березня призначив першого заступника голови СБУ В.ХОРОШКОВСЬКОГО керівником Антитерористичного центру при СБУ.