107-й реактивно-артилерійський полк частково одержав електрику

18 березня ВАТ «Полтаваобленерго» частково відновило електропостачання 107-го реактивно-артилерійського полку в Кременчуку.

Про це УНІАН заявив керівник прес-служби ВАТ «Полтаваобленерго» Анатолій ЩЕГЛОВ.

«Сьогодні нами електроенергія у військовій частині включена в казармах і в котельні, що дає змогу готувати їжу для особового складу. При цьому проплати від військових на рахунки «Полтаваобленерго» не надійшли», - заявив А.ЩЕГЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, через борги «Полтаваобленерго» відключило від тепло- і електропостачання 107-й реактивно-артилерійський полк у Кременчуку.

«На початку цього тижня їх борг за тепло становив 429,4 тис. грн. і 8,3 тис. грн. - за електрику. Ми направляли їм попереджувального листа про відключення теплопостачання і електрики. Пропозицій про укладення договорів розстрочення, інших способів погашення заборгованості від боржника не надходило», - заявив А.ЩЕГЛОВ.