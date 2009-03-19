Ющенко схвалив зміни до закону про фермерське господарство

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон "Про внесення змін до закону "Про фермерське господарство".

Закон оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 3 березня.

Документ удосконалює чинне законодавство щодо розвитку фермерських господарств.

Зокрема, статтю 5 закону "Про фермерське господарство" доповнено новою частиною, якою відповідно до Цивільного кодексу дається визначення відокремленої фермерської садиби.

Змінами до статті 11 передбачено поширити надання фінансової підтримки на безповоротній основі фермерським господарствам, розташованим у гірських населених пунктах, на поліських територіях, визначених в установленому порядку Кабінетом міністрів України. Крім того, уточнюється порядок використання відповідними фермерськими господарствами коштів Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.