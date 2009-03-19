Долар на міжбанку далі дорожчає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,3700/8,4850 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту зросли – 0,2455/0,2505, котирування євро-гривні пішли вгору – 11,2815/11,4505. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стрімко зросли - 1,3486/88 (середа - 1,3015/17).

18 березня Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH з котируваннями 7,7000/7,9000.