Міліція піймала на хабарі двох підлеглих Черновецького
12:04, 19 березня 2009Суспільство
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Порушено кримінальну справу
У Києві працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито двох службовців одного з управлінь Київської міської державної адміністрації, котрі вимагали та отримали дві тисячі гривень хабара від приватного підприємця за не притягнення його до відповідальності за виявлені порушення в підприємницькій діяльності (гральний бізнес).
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.
Хабарників затримано. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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