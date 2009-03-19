Міліція піймала на хабарі двох підлеглих Черновецького

У Києві працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито двох службовців одного з управлінь Київської міської державної адміністрації, котрі вимагали та отримали дві тисячі гривень хабара від приватного підприємця за не притягнення його до відповідальності за виявлені порушення в підприємницькій діяльності (гральний бізнес).

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Хабарників затримано. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.