Міжбанківський долар стабілізувався

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,3700/8,4850, до 12:00 спред звузився до 8,4350/8,4700. До закриття цінові рівні знизилися – 8,3800/8,4300 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,о 14:45 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі долар-гривня – 7,7000/7,9000.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2455/0,2505, до 12:00 ціни піднялися до 0,2490/0,2515. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2490/0,2510. У Росії курс долар-рубель впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 33,4500 (-1,0400).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3486/1,3488, а до 14:50 зросли до 1,3634/1,3636. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,2815/11,4505, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 11,3560/11,4170. До закриття торгової сесії цінові показники по євро-гривні досягли рівня 11,4190/11,5015.