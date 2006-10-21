Експерти розглянуть становище на ринку нафти і нафтопродуктів

Наступного тижня відбудеться засідання експертно-аналітичної групи з опрацювання питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості. Про це повідомив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО під час робочого візиту до Луганської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпаливенерго, групу створено відповідно до Меморандуму про партнерство між Кабінетом міністрів України та компаніями, які діють на внутрішньому ринку нафти і нафтопродуктів.

У ході останнього засідання експертно-аналітичної групи, що відбулось 4 жовтня цього року, обговорювалась ситуація на ринку нафтопродуктів і складено план роботи до кінця року.