Продані ще два службові автомобілі Київміськадміністрації

Сьогодні в столиці на чергових відкритих біржових торгах було продано ще два автомобілі, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та раніше використовувались чиновниками Київської міської державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, всього на торги було виставлено 8 автомобілів. Два автомобілі при стартовій ціні у 115 тис. 363 грн. були продані за 120 тис. 363 грн. та 118 тис. 363 грн.

“Таким чином, столична влада продовжує виконувати взяті на себе обов’язки та продовжує започатковану практику продажу комунального майна на відкритих біржових торгах”, - зазначається у повідомленні.

Про час та місце проведення чергових біржових торгів з продажу комунального майна буде повідомлено додатково, додали в КМДА.

Як повідомлялося, 28 листопада 2008 року відбувся перший відкритий аукціон з продажу службових автомобілів чиновників КМДА, за результатами якого було зібрано 2 млн. 828 тис. грн. Тоді було продано 8 автомобілів. Ще чотири авто було продано 20 лютого на загальну суму 610 тис. 465 грн.