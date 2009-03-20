Навіщо телекомунікаційним компаніям Кодекс етики?

Оператор мобільного зв`язку «Український мобільний зв`язок» (УМС, ТМ МТС-Україна) пропонує компаніям телекомунікаційного ринку прийняти Кодекс етики телекомунікаційних компаній.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі УМС.

“Впродовж останніх років на ринку телекомунікацій використовувалися і, на жаль, продовжують використовуватися, м`яко кажучи, не зовсім етичні методи конкуренції, які негативно впливають на весь ринок у цілому. Цілком очевидно, що сучасні публічні компанії, що працюють за світовими стандартами, не можуть дозволити собі завдавати один одному ударів нижче поясу», - наголошується у повідомленні.

Для запобігання такій практиці компанія УМС пропонує взяти участь у публічному процесі розробки Кодексу етики телекомунікаційних компаній, надавши свій текст проекту кодексу.

У тексті проекту кодексу, зокрема, пропонується припинити «взаємодію на ринку без дотримання принципів професійної етики», що може спричинити дискредитацію репутації всіх гравців, зниження рівня довіри суспільства до інформації, яка походить від операторів.