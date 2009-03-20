Експерт: ВВП України цього року впаде на 9,9%

Падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2009 році становитиме близько 9,9%, промислового виробництва – 15,4%, а реальних доходів, якими може розпоряджатися населення, – 40%.

Такий прогноз міститься в аналітичній записці інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій УНІАН.

“Незважаючи на погіршення загальноекономічної ситуації з початку року, ми зберігаємо незмінним наш прогноз макропоказників, опублікований у грудні 2008 року. Основні проблеми вітчизняної економіки, такі як відплив капіталу з країни, труднощі з наповненням державного бюджету, погіршення якості кредитних портфелів банків тощо, були прогнозовані нами ще восени минулого року і закладені в нашу макроекономічну модель. Тому достатніх підстав для перегляду макропрогнозу поки що немає», – сказав аналітик Phoenix Capital Андрій НЕСТЕРУК.

Як наголошується у записці Phoenix Capital, «нинішні тенденції розвитку української економіки підтверджують грудневі висновки компанії. Зокрема, за перші два місяці падіння промвиробництва становило 32,8% (рік до року), реальна заробітна плата у січні впала на 11,8% (січень до січня), частка проблемних кредитів найбільших українських банків до середини березня становила 10-15%. Для окремих банків, таких як банк «Надра», відповідний показник перевищує 22%, що відповідає прогнозам експертів інвесткомпанії».

За словами аналітиків, «непрямим підтвердженням обгрунтованості висновків Phoenix Capital також служить перегляд провідними вітчизняними і зарубіжними фахівцями макропрогнозів України у бік зниження. Так, Міжнародний валютний фонд у грудні 2008 прогнозував 3% падіння української економіки на 2009 рік, на даний момент фахівці МВФ знизили оцінку до 6%, і планують переглянути цей показник найближчим часом».

Довідка УНІАН. Прогноз Phoenix Capital заснований на моделюванні розвитку окремих галузей економіки в умовах падіння зовнішнього попиту на продукцію і дефіциту кредитних коштів. У своєму аналізі експерти також враховували поширення кризових явищ з промисловості і фінансового сектору на інші галузі вітчизняної економіки, так званий «ефект доміно».

Створена інвесткомпанією Phoenix Capital модель часткової рівноваги є щомісячним прогнозом виробництва у кожній з базових галузей української економіки. При прогнозуванні кожного наступного місяця для кожної галузі враховується ситуація в попередньому місяці у зв`язаних галузях, а також зміна як державного, так і приватного споживання.