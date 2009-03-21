Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що в Україні немає катастрофічного зростання вуличної злочинності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на брифінгу в Донецьку.

«Хочу відверто сказати: в Україні немає катастрофічного зростання вуличної злочинності. Ми уміємо працювати, уміємо захищати спокій громадян», – сказав міністр.

Те коливання вуличної злочинності у 5-7%, яке фіксується в країні, починаючи з листопада 2008 року, за словами голови МВС, «стабілізовано, і немає жодних підстав говорити про посилення кримінальних небезпек для громадян України».

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО не заперечує, що вуличних злочинів є «ще багато».

«І крадіжки, і розбої, і грабунки, зґвалтування, тяжкі тілесні ушкодження є проблемою, але починаються вони іноді з бездіяльності дільничних інспекторів», – зазначив міністр, заявивши, що саме тому в МВС завжди на особливому контролі перебуває діяльність дільничних інспекторів, які на місцях мають вести профілактичну роботу з «контингентом людей, схильних до правопорушень».

Ю.ЛУЦЕНКО констатував, що у даний час, за статистикою, «30% злочинів скоюється раніше засудженими, значить, з ними потрібно працювати щодня, 20% – у стадії алкогольного сп`яніння, значить, треба працювати з алкозалежними, а також проти незаконного продажу алкоголю, збуту самогону і фальсифікованої алкогольної продукції. І близько 15% злочинів скоюється людьми, які вживають наркотичні речовини».

«Саме ці три категорії (раніше судимі, алкоголіки і наркозалежні) для нас є ключем для стабілізації вуличної злочинності», - резюмував Ю.ЛУЦЕНКО.