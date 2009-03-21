Як кандидат у міністри між двома фракціями розривався

Кандидат на посаду міністра закордонних справ Олег ШАМШУР ще раз заявляє про готовність зустрітися з фракцією Партії регіонів і вважає «прикрим непорозумінням» неможливість зустрітися з нею раніше.

Про це він сказав у програмі «Свобода на «Інтері» в п’ятницю пізно ввечері.

За словами О.ШАМШУРА, склалася прикра ситуація тому, що в перший день зустрічей з фракціями парламенту йому повідомили про те, що засідання фракції Партії регіонів відбудеться без його участі. «Потім мені повідомили, що є можливість (зустрічі – УНІАН) на другу годину, але в мене вже була запланована зустріч із фракцією БЮТ. Але я спробував знову зв’язатися з фракцією Партії регіонів і запропонувати зустрітися», - сказав він.

При цьому О.ШАМШУР запевнив, що дуже поважає фракцію Партії регіонів і знає багатьох її членів.

«Готовий зустрітися в будь-який час. Це дійсно просто прикре непорозуміння», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня в інтерв’ю журналістам заступник лідера фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявила, що кандидат на посаду міністра закордонних справ О.ШАМШУР відмовився від зустрічі з фракцією Партії регіонів, і тому ця політична сила не буде підтримувати його на цю посаду.

У свою чергу, Міністерство закордонних справ України спростувало факт відмови від зустрічі.