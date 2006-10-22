У Москві затримано українця, оголошеного в міжнародний розшук

У центрі Москви затриманий громадянин України, оголошений у міжнародний розшук Німеччиною. Про це РІА Новостив неділю повідомило джерело в правоохоронних органах столиці.

"Напередодні на вулиці Петрівка біля будинку 19 був затриманий громадянин України Руслан Рудов, 1969 року народження, який перебував в міжнародному розшуку, оголошеному правоохоронними органами Німеччини", - сказав співбесідник агентства.

За його словами, затриманий підозрюється у здійсненні кількох злочинів, передбачених параграфами 259, 260, 260 "а", 267 КК Німеччини.

Дільничний суд Берліна обрав Рудову 26 травня 2006 року заочно запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

"Про затримання повідомили правоохоронним органам Німеччини. Рудов на даний час поміщений в ізолятор тимчасового утримання ГУВС Москви", - повідомив співбесідник агентства