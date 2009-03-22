Яценюк не бачить альтернативи долару

Народний депутат, глава фонду Open Ukraine, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає спекуляціями дискусії про можливість зміни золотовалютного стандарту.

Про це він сказав учора у програмі «Свобода на «Інтері» під час включення з Бельгії, де він брав участь у Брюссельському форумі.

«Щодо питання про нову світову валюту, то це більше спекуляції, які можуть мати дуже негативний ефект в цілому на світ, тому що зараз всі знаходяться в складній економічній ситуації, і в такій ситуації з’являються різного роду чутки, абсолютно не підтверджені моделі про те, чи то буде інша валюта, чи нові центри впливу», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

На сьогодні він не бачить альтернативи долару США.

За словами політика, зараз точаться дискусії про те, що центр світового впливу може перейти до Китаю, Індії чи будь-якої іншої країни, або можуть з’явитися нові центри впливу у світовій економіці та політиці.

«Дозволю собі не погодитися з такою тезою. Я не бачу в короткостроковій перспективі можливостей для зміни центрів світового впливу», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

На його переконання, саме це має позиціонувати українську зовнішню політику.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, чітко зрозуміло, що альтернативи європейській інтеграції для нашої держави немає, але необхідно усвідомлювати і те, що Україна не є ізольованою і що вона є частиною глобальної економіки.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, Україна нікому не потрібна, якщо вона має, наприклад, конфлікт з Російською Федерацією. При цьому він зауважив, що Росія - це країна, в яку Україна продає 30% своїх товарів, з якою Україна має найдовший кордон, і яка знаходиться дуже близько як територіально, так і економічно. «Тому для нас важливо відновити відносини з Російською Федерацією, і мати чіткий та прагматичний діалог», - додав він.