Яценюк не бачить альтернативи долару
Центри світового впливу не зміняться
Народний депутат, глава фонду Open Ukraine, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає спекуляціями дискусії про можливість зміни золотовалютного стандарту.
Про це він сказав учора у програмі «Свобода на «Інтері» під час включення з Бельгії, де він брав участь у Брюссельському форумі.
«Щодо питання про нову світову валюту, то це більше спекуляції, які можуть мати дуже негативний ефект в цілому на світ, тому що зараз всі знаходяться в складній економічній ситуації, і в такій ситуації з’являються різного роду чутки, абсолютно не підтверджені моделі про те, чи то буде інша валюта, чи нові центри впливу», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
На сьогодні він не бачить альтернативи долару США.
За словами політика, зараз точаться дискусії про те, що центр світового впливу може перейти до Китаю, Індії чи будь-якої іншої країни, або можуть з’явитися нові центри впливу у світовій економіці та політиці.
«Дозволю собі не погодитися з такою тезою. Я не бачу в короткостроковій перспективі можливостей для зміни центрів світового впливу», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
На його переконання, саме це має позиціонувати українську зовнішню політику.
На думку А.ЯЦЕНЮКА, чітко зрозуміло, що альтернативи європейській інтеграції для нашої держави немає, але необхідно усвідомлювати і те, що Україна не є ізольованою і що вона є частиною глобальної економіки.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, Україна нікому не потрібна, якщо вона має, наприклад, конфлікт з Російською Федерацією. При цьому він зауважив, що Росія - це країна, в яку Україна продає 30% своїх товарів, з якою Україна має найдовший кордон, і яка знаходиться дуже близько як територіально, так і економічно. «Тому для нас важливо відновити відносини з Російською Федерацією, і мати чіткий та прагматичний діалог», - додав він.