У лікарні помер автопорушник, який розстріляв 4 поліцейських
09:05, 22 березня 2009Суспільство
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Трагедія сталась у Каліфорнії
За уточненими даними, переслідування порушника дорожніх правил у Каліфорнії коштувало життя трьом поліцейським і самому злочинцеві, передає Associated Press. Усі вони померли в лікарні.
Інцидент стався в м.Окленд, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Раніше повідомлялося, що водій відкрив вогонь по поліцейських, які намагалися його зупинити за порушення ПДР. В результаті два правоохоронці дістали поранення. Потім за порушником почалася погоня, всі дороги в східній частині міста були блоковані. Під час переслідування він почав відстрілюватися і поранив ще двох поліцейських. Впертюха вдалося зупинити тільки тоді, коли він сам був поранений.
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