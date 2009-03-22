У лікарні помер автопорушник, який розстріляв 4 поліцейських

За уточненими даними, переслідування порушника дорожніх правил у Каліфорнії коштувало життя трьом поліцейським і самому злочинцеві, передає Associated Press. Усі вони померли в лікарні.

Інцидент стався в м.Окленд, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Раніше повідомлялося, що водій відкрив вогонь по поліцейських, які намагалися його зупинити за порушення ПДР. В результаті два правоохоронці дістали поранення. Потім за порушником почалася погоня, всі дороги в східній частині міста були блоковані. Під час переслідування він почав відстрілюватися і поранив ще двох поліцейських. Впертюха вдалося зупинити тільки тоді, коли він сам був поранений.