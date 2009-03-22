Патріарх РПЦ про Україну: це наш народ і патріарх має бути зі своїм народом

Патріарх Московський і всія Русі Кирил планує після Калінінграда відвідати Петербург, Київ і Мінськ, а також цього року почати з Константинопольської церкви візити в помісні православні церкви світу. Про це він повідомив, відповідаючи на запитання РІА “Новости” в неділю на прес-конференції в Калінінграді.

"Вважаю, наступним містом після Петербургу має бути Київ - матір городів руських", - сказав патріарх.

За його словами, Україна - "дуже важлива частина історичної Русі, яка сьогодні проходить через величезні випробування".

"Це наш народ і патріарх має бути зі своїм народом і у випробуваннях, і скорботі", - вважає предстоятель РПЦ.

Кирил відзначив, що дуже хотів би помолитися біля святинь Києво-Печерської лаври разом з предстоятелем Української православної церкви митрополитом Київським Володимиром, який дуже підтримав його на Помісному соборі і, значить, пов`язував певні надії з обранням Кирила і його служінням на патріаршому престолі.